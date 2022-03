De seneste mange måneder har mange borgere stiftet bekendtskab med Vinkelvej 20. Her har byens pcr-testcenter nemlig holdt til.

Bygningen har tidligere fungeret som handelsskole og -gymnasium, og var ejet af Mercantec, inden grunden blev solgt til Viborg Kommune for 80 millioner kroner.

Viborg Kommune vil nu gerne sælge grunden igen, men det er netop blevet forsinket, da muligheden for at byde egentlig var udløbet. Men efter fristens udløb fik Viborg Kommune et nyt tilbud.