Peter Larsen Kaffe når eget mål om certificeret kaffe

»En opbygning af kaffefarmernes evner til at tilpasse sig klimaet er nødvendig. Samtidig kan det bidrage til sikring af indkomst og ordentlige arbejdsvilkår for farmerne, der naturligvis også er en helt essentiel forudsætning for at sikre, at farmerne i fremtiden vil blive ved med at have kaffeplanter på deres marker,« siger Lars Aaen Thøgersen.