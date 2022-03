Borgmester undrer sig over fordeling af ukrainske flygtninge

De mange ukrainske flygtninge, der fremover skal huses i Danmark, bliver fordelt rundt i landet af staten via en fordelingsnøgle.

Det sker for at sikre en jævn fordeling af flygtninge, men det vækker undren hos Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V).

»Hvis eller når der kommer rigtigt, rigtigt mange - altså overvældende mange - så kan vi begynde at tale om fordeling, men det mest naturlige ville så være, at kommunerne begyndte med at tale med hinanden. At fordelingen foregik mellemkommunalt og ikke statsligt,« siger Ulrik Wilbek i lørdagens Berlingske.