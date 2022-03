Politiet kommer med advarsel efter stribe af værdifulde tyverier

»Vi ser ofte, at landbrug og maskinstationer er udsatte for tyveri af GPS-udstyr i højsæsonerne, som er foråret og efteråret – og det er desværre det samme mønster, der nu igen gør sig gældende, hvor foråret for alvor er på vej,« siger fungerende politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi Theis T. Thylstrup og fortsætter:

»GPS-tyveriet giver isoleret set et tab for den enkelte landmand eller maskinstation, men samtidig tager det tid, inden produktionen igen kan køre normalt, da genanskaffelse af nye dele ofte tager tid.«