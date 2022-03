Hvis du står over for et akut problem og er på vej på hospitalet, så kan det måske give en vis ro, at både patienter og fødende er godt tilfredse med behandlingen på Hospitalsenhed Midt og de enkelte hospitaler i Viborg, Silkeborg og Skive.

Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2021.