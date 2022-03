VIAs uddannelser i Viborg har modtaget 788 ansøgninger i år, hvilket er 33 pct. færre end sidste år. Her modtog uddannelserne tilsammen 1.185 ansøgninger.

Det stod klart, da ansøgningsfristen for at søge ind på de videregående uddannelser via kvote 2 udløb den 15. marts kl. 12. Det skriver VIA University College i en pressemeddelelse.