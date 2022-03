Det er ikke nødvendigvis let at være krigsveteran i disse dage. Billederne af et krigsramt Ukraine kan få dårlige minder til at blusse op.

Viborg Kommune er landets tredjestørste veterankommune med over 1.500 tidligere udsendte, og lige nu er det særlig vigtigt at være opmærksomme på dem.

»Vi har rigtig travlt i øjeblikket. Der er bl.a. flere, der har sagt, at de var parat til at drage i krig,« fortæller Harry Møller.