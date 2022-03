Dagens overblik: Flexfabrikken vil have mere rummelighed, Hjultorvet bliver en legeplads, og sål fjerner børns smerter

Sål fjerner smerter. De fleste mennesker er klar over, at børn kan lide af smerter kaldet »vokseværk«, men det vil nok overraske en del, at omkring seks procent af alle børn rammes af smerter i hælen. Tilstanden hedder Servers syndrome og er den hyppigst stillede diagnose hos børn mellem 8 og 14 år.

Hælsmerterne forsvinder oftest, når barnet er omkring 15 år, og vækstzonerne lukker i hælen. Men mens smerterne står på, kan nogle børn stort set intet foretage sig. Mange må holde op med at dyrke sport, mens de lider af Servers syndrome til stor frustration for både børnene og deres forældre.

Men det problem har viborgenseren og fysioterapeuten Per Øllgaard fundet en løsning på. Opskriften på at blive smertefri er noget så enkelt som en specialdesignet sål, hvor hælen svæver frit. Sålen er blevet til ud fra tanken om, at det ikke er barnet, men hælen, der skal have ro.

