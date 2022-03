Investering udskudt: Viborg Bryghus undersøger nye lokaler

»Det har ikke været en nem beslutning, men vi ser den som den eneste ansvarlige beslutning af hensyn til bryghuset og vores mange anpartshavere og investorer. Vi har svært ved at sætte ord på, hvor meget det ærgrer os.«

Sådan lød beskeden fra bestyrelsesformand i Viborg Bryghus, Mikael Møller, for nylig i et brev til bryghusets cirka 6.000 andelshavere. Den svære beslutning var at udskyde en investering på fire millioner kroner i en større ølproduktion, der skulle kunne brygge 300.000 liter øl årligt, og som Viborg Bryghus længe havde planlagt.