Rod i anlægsbudgettet: Politikerne er »stærkt utilfredse« med, at kommunale projekter ikke er gennemført

En stribe projekter, som Viborg Byråd havde besluttet at gennemføre i 2021, er ikke blevet gennemført. Derfor er der brugt 100 millioner kroner for lidt på anlægsprojekter.

Hvorfor er det et problem? Det er det, fordi projekterne bliver skudt frem i tiden, så Viborg Kommune i de kommende år kan komme til at overskride det såkaldte anlægsloft, som er det samlede beløb de 98 danske kommuner må bygge og renovere for. Derfor skal politikerne i gang med at flytte rundt på planlagte bygge- og renoveringspro