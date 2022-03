Mødte kone på Carte Blanche

Lakstein Fernandes er vokset op i en velhavende middelklassefamilie i Indien. Hans far er elektroteknisk officer på et fragtskib, og hans familie har et internationalt udsyn og er katolikker. Det er muligvis også nogle af årsagerne til, at han så hurtigt har integreret sig i Danmark, vurderer han.

»Jeg synes, Danmark er et fantastisk land, men man er nødt til at gøre en indsats for at møde danskerne. Hvis man gør det, er folk rigtig imødekommende,« siger han.

Lakstein Fernandes har sit eget kreative studio: Rævling. Han underviser og har desuden et fritidsjob på øl-baren Ølluminati, mest fordi han »er fan af stedet, publikummet og chefen«.

Han mødte sin kone, der læser til skov- og landskabsingeniør, i forbindelse med en række åbne teater-projekter, som Viborgs tidligere egnsteater Carte Blanche stod bag. Parret har ingen aktuelle planer om at flytte fra Viborg og Lakstein Fernandes savner ikke millionbyen Mumbai.

»Jeg er virkelig heldig, at jeg er europæisk statsborger, så det har været muligt for mig bare at rejse hertil. Men Indien er også et fantastisk land og et kæmpe stort land, hvor der kulturelt er utrolig stor forskel på områderne. Jeg har rejst meget i mit eget land, og der kan være lige så stor forskel på indere, som der er på danskere og indere,« siger han.

Vi ligner hinanden

Lakstein Fernandes kan umiddelbart godt forstå, at danskerne lyst til at hjælpe ukrainerne er stor - og mærkbart større, end når det gælder andre flygtninge.

»Det er altid nemmere at forholde sig til mennesker, der ligner os selv. Men helt generelt ligner vi jo alle sammen hinanden. Menneskeligheden har visse træk, der går igen uanset religion, hudfarve og politisk overbevisning,« siger han.

Du kan finde plakaten og støtte den gode sag via denne hjemmeside.

Plakaten koster fra 160 kroner og op til godt 1500 kroner afhængig af tryk og kvalitet.