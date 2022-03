61-årig dømt for at blotte sig foran en række børn i Viborg. Han viste bl.a. en dildo til en ni-årig pige

En 61-årig mand blev tirsdag dømt i retten for bl.a. at have onaneret foran tre piger mellem 11 til 13 år ved et busstoppested ved Søndre Skole i Viborg i marts 2020. Ved denne episode blev han for første gang anholdt.

Han blev bl.a. også dømt for at have blottet sig foran tre andre piger mellem 10 og 11 år Ved Sønæs i juli 2020, som han også onanerede foran.