»I Viborg Kommune er der heldigvis mange aktører, som står klar til at åbne både deres døre og hjerter for mennesker i en svær situation. Jeg håber, at både organisationer og borgere vil møde op og hjælpe med, at vi sammen får løst den store og vigtige opgave at give de ukrainske gæster trygge rammer i Viborg,« siger borgmester Ulrik Wilbek (V) i pressemeddelelsen.