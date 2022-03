Siden invasionen af Ukraine har der på internationalt niveau været talt om risikoen for, at Rusland lukker for gasforsyningen til Europa.

Blandt andet sagde statsminister Mette Frederiksen (S) søndag, at Danmark skal være uafhængig af gas »hurtigst muligt«. Men hvis Rusland lukker for gasforsyningen til Danmark inden for den nærmeste fremtid, stiller det en række danske virksomheder i en slem knibe.