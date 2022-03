Skulle finde mening

Bogen »Hvad nu hvis...« er Maja Plougmann Birchs egen fortælling om overgrebene, anholdelsen og retssagen, og hvad det har haft af betydning for hende og hendes familie.

Det er også en fortælling om at føle sig alene og overset af kommune, studievejledere og andre, der ifølge Maja Plougmann Birch ikke greb hende, fordi hun var over 18 år. Men det er også en fortælling om at komme videre.

»Det med at få det hele ned på papir var noget, jeg mest gjorde for min egen skyld til at starte med. Undervejs fandt jeg så ud af, at det med at kunne hjælpe andre folk ved at være åben, gav mening for mig. Jeg tror, jeg skulle finde en mening med, at det var sket for mig,« siger hun.