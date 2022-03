Sårede danske journalister har nået Danmark: Nu skal forløb evalueres

De to Ekstra Bladet-journalister, der blev ramt af skud i Ukraine, er nu nået tilbage til Danmark.

Det skriver avisen selv.

»Vores to folk ankom på Skejby Sygehus ved 22-tiden torsdag aften. De er begge meget glade for at være hjemme igen på dansk jord. Lægerne på Skejby er nu i gang med at vurdere, om der er behov for yderligere behandling end den, der allerede er iværksat,« siger Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix.