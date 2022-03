Kæmpe konkurs: Svigtende svinepriser koster Christian Nors tre virksomheder

Ifølge AgriWatch var pengekassen i Christian Nors Holding ellers solidt polstret. Ifølge mediet var der en balance på i alt 150 mio. kr., og en egenkapital på 105 mio. kr. i 2020. Til gengæld havde han en samlet bankgæld på 70 mio. kr.

»Jeg har været bevidst om risikoen. Jeg er ikke bitter, men rigtig ærgerlig og ked af det. Men jeg er også rigtig bekymret for vores industri og håber, at det retter sig for alles vedkommende,« siger Christian Nors.