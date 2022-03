Nu melder Grundfos ud om sine russiske forretningsaktiviteter

Grundfos, der har hovedkontor i Bjerringbro, fortsætter:

»Det betyder, at vi er nødt til at tilpasse os en situation, der hele tiden udvikler sig og bliver mere kompleks.«

Virksomheder som vindueskoncernen Velux og rederierne Mærsk og Torm har også midlertidigt lukket for forretningerne i Rusland.

Ifølge Grundfos sætter man helt konkret alle aktiviteter på produktionsanlæg og salgskontorer i hele Rusland på pause.

»Vores fokus er lige nu på vores medarbejdere i Rusland og Ukraine og på at støtte dem bedst muligt. Vi ønsker også at behandle vores samarbejdspartnere ordentligt, og vi vil blive ved med at vedligeholde vores kontorer og vores fabrik for at være klar til at åbne igen, når situationen tillader det,« fortsætter Grundfos.