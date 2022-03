Tyve brød ind gennem loftet og slap afsted med dyr elektronik

Midt- og Vestjyllands Politi måtte i nat rykke ud til et indbrud, der var noget usædvanligt.

Kl. 03.36 gik der en alarm ved en virksomhed på Fabriksvej. Her var et ukendt antal indbrudstyve brudt ind på virksomhedens lager, men tyvene havde ikke taget hoveddøren eller smadret et vindue. Indbrudstyvene var kommet ind på lageret ved at bryde ind gennem taget.