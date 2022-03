Han forventer via sine netværk, at der er ukrainske flygtninge på vej, men han ved ikke præcist, hvornår de ankommer. Derfor var et af hans spørgsmål også, hvad Viborg Kommune så gør, hvis ukrainerne ankommer udenfor åbningstiden.

»Jeg fik at vide, at så måtte dem, der har hentet dem, sørge for dem. Men der er kun et toilet i bussen, og det er kvinder og børn,« genfortæller Lars Esbensen, som sidder tilbage med en fornemmelse af, at han ikke fik svar på det, han spurgte om.

Kommunaldirektør Lasse Jacobsen står i spidsen for Viborg Kommunes krisestab, som er oprettet efter Ruslands invasion af Ukraine. Allerede mandag gav Viborg Kommune Udlændingestyrelsen et foreløbigt overblik over de overnatningsmuligheder, kommunen kan tilbyde eventuelle flygtninge.