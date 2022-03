27-årig slog kvinde med flaske og blev sigtet for fornærmelig tiltale

Politiet anholdt den 27-årige mand, man han var »ikke dampet af,« fortæller politiet. På vej mod politistationen var han så sur, at han talte grimt om politiet.

Derfor blev han sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet og for at have udsat den 27-årige kvinde for grov vold, ved at have slået hende med flasken.

Manden blev efterfølgende løsladt, da der ikke var grundlag for at fremstille om i grundlovsforhør.