I tvivl om noget? Nu er der oprettet hotline for Ukraine-spørgsmål

»Der vil blive besvaret spørgsmål på dansk og engelsk. Kan man ikke tale et af disse to sprog, kan kommunen hjælpe med at skaffe en tolk. I så fald vil der være lidt ventetid på en ny samtale,« oplyser kommunen.

Tiltaget sker som led i kommunens koordineringsgruppe, der er oprettet for at sikre, at kommunens medarbejdere kan håndtere de lokale konsekvenser af situationen.

Hotlinen er bemandet af kommunale medarbejdere, som kan besvare spørgsmål eller henvise til myndigheder og andre, der kan hjælpe borgere og virksomheder.