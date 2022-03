Podspeakers A/S har netop offentliggjort sit seneste årsregnskab, og det afslører, at det i 2021 har været vanskeligt at få folk til at slå kløerne i den ellers så velkendte højtaler. Virksomheden kommer nemlig ud af det seneste regnskabsår med underskud.

Og det er der en bestemt grund til, fortæller administrerende direktør Bent Hovendahl.