Unge, talentfulde og internationale kunstnere flytter til Viborg

Det betyder, at de skal bo på i en 250 kvm villa tæt ved Viborg Kunsthal og ned til Søndersø, hvor Viborg Kunsthal med støtte fra Viborg Kommune og Statens Kunstfond tilbyder et stipendium, værkstedsfaciliteter, assistance til opgaver og adgang til både et lokalt, nationalt og internationalt netværk.

Under opholdet er det meningen, at kunstnerne to ad gangen i løbet af tre måneder skal bo i Viborg, hvor de skal arbejde med deres kunst. Pointen er, at de kan fordybe, researche og udvikle sig gennem Viborg Kunsthals netværk af kunstnere, fagfolk, institutioner og partnere, og blive ambassadører for dansk samtidskunst.

Nye forståelser af Viborg

De fire kunstnere er rumænske Liliana Basarab, litauerske Andrej Polukord, belgiske Alice Pamuk og israelske Ruti de Vries.

»Vi glæder os over, at vi atter kan byde velkommen til det fulde residency-program her i Viborg. Det er både en berigelse for kunsthallen, men også for Viborg by, når der kommer nye øjne til byen og sætter nye ord og forståelser på vores omgivelser,« siger udstillingsleder Bodil Johanne Monrad og uddyber:

»Efter nogle år med nedlukninger og ingen fysiske udvekslinger, så er de mange ansøgninger fra mere end 30 forskellige lande med til at tydeliggøre, at Viborg Kunsthal har placeret sig på det internationale kort som et interessant og væsentligt sted for udvekslinger mellem samtidskunstnere fra hele verden.«