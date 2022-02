Så meget kostede skylinerens kollaps: »Om vi så havde haft 12 mand til at skovle sne på taget, havde det intet hjulpet«

Det har næppe forbigået manges opmærksomhed, at den store skyliner over Nytorv kollapsede 1. december efter et massivt snefald. Historien om det uheldsramte julemarked i Viborg blev en landsnyhed.

Efter måneders forhandlinger er Viborg Kommune nu blevet enig med leverandøren om at slå halv skade i forhold til at dække skaden på skylineren, der så meget lidt festlig ud, da det store tag var skåret i stykker, og jernmasterne mast skæve.