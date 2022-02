Politiet efterlyser mand efter værtshusskænderi

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser nu en mand mistænkt for at have udøvet vold mod en anden mand på Zwei Grosse Bier Bar i Viborg.

Den mistænkte beskrives af vidner som en »høj mørk fyr«.

Hændelsen skete omkring kl. 01.42 natten til søndag 6. februar.

Midt- og Vestjyllands Politi har valgt at offentliggøre et overvågningsbillede fra stedet i håbet om at kunne identificere den mistænkte.