Handicapråd skifter formand for første gang i ti år

Efter den nu tidligere formand Ulla Serup Thomsens død i december, har Viborg Handicapråd været på jagt efter en ny frontfigur. Derfor blev Mads Georgi for nylig valgt på et konstituerende møde.

Det er første gange i ti år, at rådet skifter formand.

»Det er en stor tillid, der vises mig, og det er også et stort ansvar, men det er et ansvar, jeg er glad for, og som jeg gerne vil leve op til, siger den nyudnævnte formand,« siger Mads Georgi.