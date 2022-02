Som bekendt har han sagt ja til et job i AaB fra sommer, men indtil nu har nordjyderne ikke været villige til at nærme sig Viborg FF’s krav om kompensation for at købe ham fri før tid.

Derfor er Lars Friis nu hensat til en række uspecificerede arbejdsopgaver i klubben.

I weekenden kom det frem, at Viborg FF kræver hele to mio. kr. for den nu tidligere cheftræner, og det er nordjyderne langt fra villige til at betale.

Til at starte med bød AaB 300.000 kr. for at købe ham fri - et bud der senere blev hævet til 400.000 kr.

Ekspert forundres

Der er delte meninger om, hvordan situationen skal håndteres.

»Jeg kan godt forstå, Viborg FF ikke er interesseret i at afgive sin træner uden at blive betalt ordenligt for det,« siger TV 3 Sports fodboldekspert, den tidligere fodboldspiller Ken Ilsø.