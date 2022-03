Følg kampen: 10.000 ventes til midtjysk derby

Fredagens midtjyske derby tegner til at blive et lovende opgør.

»Fans fra både FC Midtjylland og Viborg FF er nu ankommet til MCH Arena, hvor aftenens Superligakamp skal spilles. Vi er også til stede ved station for at sikre en festlig familiemæssig begivenhed for alle. Forventninger om ca. 10.000 tilskuere til kampen,« oplyser Midt- og Vestjyllands Politi om opgøret.