Solens stråler spreder lidt mere varme, fuglene kvidrer, og planter, blomster og buske bliver langsomt en smule mere grønt.

Foråret er på vej, og dermed kravler naturen ud af sit vinterhi. Men Viborg Kommune vil gerne have en mere bæredygtig natur med mere fugle - især inde i byen. Det er nemlig ikke så let at være fugl.