Ny guide om Viborg på vej: »Det er en god ide, og det er noget, vi har savnet,« lyder meldingen 

Foreningen bag handelslivet i Viborg, Vi er Viborg, er i fuld gang med at lave en ny destinationsguide for Viborg og omegn. Medarbejderne skriver tekster om egnens natur og kultur, finder de smukkeste billeder af området, og inviterer hele turisterhvervet til at få initiativet til at lykkes. Destinationsguide for Viborg og omegn skal byde egnens turister og gæster velkommen og gøre de mange spændende tilbud synlige for alle.

»Lige siden funktionen i Visit Viborg blev flyttet til Visit Aarhus, har vi haft stor efterspørgsel på muligheden for at give byens mange gæster en trykt guide i hånden. Visit Aarhus er rigtig gode til at trække gæster til vores by og område, men vi ved fra vores egne erfaringer de sidste par år, at når gæsterne først er her, savner de et trykt materiale, som de kan få inspiration fra,« udtaler Helle Sørensen, direktør for Vi er Viborg.

»Vi viser alt det, vi er allermest stolte af, frem, og krydrer med de informationer vi ved, gæsterne efterspørger. Vi håber, at alle vil tage godt imod tiltaget. Succesen er naturligvis betinget af, at så mange af områdets attraktioner bakker op og køber plads i guiden, så alle – store som små – kan være repræsenteret. Hvis ikke vi gør det, kommer det ikke til at ske,« fortæller direktøren for det hele, Helle Sørensen.

Destinationsguiden »Oplev Viborg og omegn« er ikke et annoncemagasin, men en informativ og inspirerende guide til hele Viborg egnens tilbud. Den samler aktiviteter, attraktioner, restauranter og overnatningssteder i én guide – som dermed vil være »et værdifuldt værktøj til at give Viborgs gæster en endnu bedre oplevelse i vores skønne by og omegn«, lyder meldingen.

Vi kan nå rigtig langt online, men når gæsterne først er her, vil de gerne have noget fysisk i hånden, noget som de sammen kan kigge på over frokosten og blive inspireret af.

Viborg Museum er en af de oplagte attraktioner, der har valgt at bakke op om projektet.

»Det er en god ide, og det er noget, vi har savnet. Vi oplevede sidste år, da vi drev gæsteservice i Domkirkekvarteret, at folk gerne ville have noget i hånden. Vi kan nå rigtig langt online, men når gæsterne først er her, vil de gerne have noget fysisk i hånden, noget som de sammen kan kigge på over frokosten og blive inspireret af. De er jo ikke kommet til Viborg for at kigge på deres mobiltelefoner, men for at opleve byens fantastiske stemning,« siger museumschef for Viborg Museum, Brian Wiborg.

Visit Aarhus egen markedsføringsundersøgelse »Kendskabs- og Potentialeundersøgelse«, som blev lavet af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse i 2021 af Epinion og Silverlining research, fremhæver, at målgruppen der ofte besøger Viborg er; »Kulturudforskerne«, der aktivt opsøger kultur, kunst og historie på rejser.

Dele begejstring

Målgruppen foretrækker at tage rundt og se mange forskellige steder, overnatter på bed & breakfast, kroer og hoteller. Og den målgruppe benytter hovedsageligt klassisk materiale som rejsebøger, aviser og magasiner, når de planlægger deres rejser. Det er den målgruppe, der besøger Viborg oftest, og snart kan destinationsguiden altså vise dem rundt i hele Viborg Kommune, såvel de store som de små steder.

»Vi bliver helt høje af at lave guiden. Det er overvældende så meget Viborg området har at byde på, vi må jo selv ud på en tur for at opleve de mange ting vi skriver om. Vi glæder os til at dele denne begejstring med så mange som muligt,« lyder meldingen fra Vi er Viborg.

Planen er, at den nye guide bliver klar i begyndelsen af maj.