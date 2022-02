Status på corona i ældreplejen: Vinterferien var presset med dage på op mod 113 sygemeldinger - opgaver blev udskudt

»I dag er jeg optimist. Hvis det her fortsætter, så bliver det godt sidst på ugen.«

Sådan lyder det fra omsorgschef i Viborg Kommune Maila Tandrup, der har det overordnede ansvar og overblik over ældreplejen i kommunen. I sidste uge - i vinterferien - måtte kommunen skaffe personale fra andre områder og udskyde opgaver for at dække ind for det høje sygefravær hos personalet i ældreplejen.