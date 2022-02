Kendte Viborg-virksomheder skal bidrage til milliondyre fængselsbyggerier

I de kommende år får to lokale virksomheder en vigtig rolle at spille i flere af Kriminalforsorgens større byggeprojekter.

»Kriminalforsorgen og Alex Poulsen Arkitekter har samarbejdet om at udvikle og vedligeholde landets fængsler og arresthuse siden 1955, så glæden og stoltheden over, at samarbejdet nu forsætter, er helt enorm,« skriver partner og administrerende direktør ved Alex Poulsen Arkitekter, Jonas Hviid Mønster, på LinkedIn.

Det gælder også fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger og tilhørende friarealer. Aftalen indeholder også rådgivning om nybyggeri og desuden ud- og indvendig tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger.

Parterne skal dermed bl.a. planlægge det kommende lukkede fængsel i Sønder Omme.

Erik Arkitekter var ikke med i den tidligere aftale, men virksomheden har været med til at opføre den nye politiskole i Vejle og Vestre Landsret i Viborg.

Til at starte med gælder aftalen for en fireårig periode startende januar 2022, men Kriminalforsorgen har mulighed for at forlænge den i yderligere tre år.