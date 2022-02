Rengøring og genoptræning kan blive aflyst: Mere end 100 ansatte på ældreområdet døjer med corona

Der er i øjeblikket mere end 100 medarbejdere på omsorgs- og sundhedsområdet, der ikke kan komme på arbejde pga. corona. Det går især ud over plejecentre, hjemmepleje, madservice samt nogle aktiviteter og genoptræningstilbud.

For at afhjælpe situationen er Viborg Kommune i gang med at skaffe mere personale. Bl.a. folk der tidligere har været podere og personale fra vaccinationscentret. Samtidig tager det nuværende personale flere vagter, der når det er muligt, oplyser kommunen.