De fleste voldsepisoder sker i nattelivet fredag og lørdag efter klokken to, og derfor bør kommuner ifølge chefpolitiinspektør overveje at lukke barer og diskoteker her.

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.

Midt- og Vestjyllands Politi ønsker at tage en snak med politikredsens kommuner om at lukke værtshuse og diskoteker klokken to. En ny voldsanalyse foretaget af politikredsen fra 2016 til 2020 viser nemlig, at størstedelen af voldsepisoder i nattelivet sker efter det tidspunkt. »Samtidig sker de i langt overvejende grad fredag og lørdag nat. Vi kan også se, at de sker i byerne, hvor barer og diskoteker ligger. Det gælder også i Viborg, hvor man kan lave en cirkel om Latinerkvarteret,« siger chefpolitiinspektør Claus Hilborg.

Omkring 55 procent af episoderne finder sted på ruten mellem barer og diskoteker, altså på gaden. 35 procent af dem sker inde på en beværtning, mens cirka 15 procent er spredt rundt omkring. »Der er et meget tydeligt mønster. Det er hovedsaligt unge mænd mellem 18 og 24 år, der ikke er tidligere kriminelle, men som ender i slagsmål en-til-en. Problemet er, at de bliver kriminelle med en voldsstraf på deres CV, og så er der ofrene, det går udover,« siger han. »Derfor vil det i en god sags tjeneste være fornuftigt at tale om at lave en praksis, hvor der er åbent til klokken to i stedet for klokken fem.«

Mindre vold i nattelivet En sådan praksis vil medføre mindre vold i nattelivet. Det samme viser undersøgelser fra Norge og Sverige, lyder det fra chefpolitiinspektøren. Det er op til de enkelte bevillingsnævn i hver kommune at lægge praksis for, hvor længe værtshuse, barer og diskoteker må holde åbent. Ifølge Claus Nielsen, der er formand for bevillingsnævnet i Viborg Kommune og tidligere byrådsmedlem, er det en sympatisk sag, men ikke et gangbart forslag, politiet kommer med. »Jeg vil ikke lægge navn til, at vi skal gøre det sværere at drive beværtning ved at blande os i de liberale erhvervs åbningstider på den måde, og især ikke oven på coronakrisen, hvor hvervet har betalt en stor pris,« siger han.

Han mener i stedet, at den gode dialog i Viborg mellem politi, beværtninger, SSP, kommune, gadeplansarbejdere og andre aktører, som han selv har haft berøring med som leder af et værested, bør fortsætte. »Det er ikke, fordi jeg vil anfægte politiets undersøgelse, men den er samlet set for hele kredsen, og jeg mener, at Viborg skiller sig ud ved at være den by og kommune, hvor der er mindst vold i nattelivet. Jeg vil næsten vove at påstå, at det kan dokumenteres,« siger han.

Kræver ændring af alkoholkultur Under corona kunne politiet måle markant færre voldsepisoder. Men selvom Claus Nielsen også ser, at tidligere lukketid vil give mindre vold, er det ifølge ham ikke en god løsning. I stedet bør den enkelte by kigge på alkoholkulturen og være præcise i sin formulering af forventningen til beværtninger. »Hvis vi laver en helt banal sammenligning, så forbyder vi heller ikke fodbold, fordi nogle fankulturer er dårlige. Her arbejder vi i stedet mere aktivt i de værste fangrupperinger, og det tror jeg også er vejen frem her,« siger han. Han har selv tidligere arbejdet som gadeplansarbejder og SSP konsulent og haft berøring med flere unge, der tidligere har udøvet vold. »Vi har for eksempel lavet en ny lovgivning, der træder i kraft i dag, som skal forhindre de inkarnerede slagsbrødre i at være voldelige i nattelivet, og jeg tror også, den kan have en præventiv virkning på andre,« siger han. Men politikredsens undersøgelse viser, at de fleste voldsepisoder er begået af nogen, der ikke i forvejen er kriminelle. Hvad kan man så gøre ved det? »Det er politiets opgave at gøre noget ved det, når det opstår, og så er der et langt sejt træk med at prøve at ændre en alkoholkultur, hvor unge mister kontrollen over sig selv, som man i forvejen arbejder med i SSP-systemet,« siger han og uddyber: »Jeg tror ikke, man kan undgå konflikter blandt unge, når de indtager alkohol. Politiet siger, vi kan reducere dem. Det er meget muligt, men det skal ske på en anden måde.«

Du har netop læst JP Viborg Forhåbentlig er du tilfreds med kvaliteten af det indhold, du har læst. Hvis du vil vide mere om byen, så bliv abonnent på JP Viborg nu og støt produktionen af seriøs journalistik, som både er kritisk og kærlig. Vi er et uafhængigt, digitalt medie, som går tæt på de mest relevante dagsordener, mennesker og samtaler i Viborg – hver dag. Du finder os på www.jpviborg.dk