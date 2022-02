Mistede kortet på Randersvej

Også tirsdag var politiet ude i og omkring Viborg for at kontrollere farten. Her blitzede man 17 bilister, hvoraf 12 kørte så stærkt, at de også fik et klip i kørekortet med.

Her blev en ung mand målt med 93 km/t på Randersvej, hvor han måtte køre 50 km/t. Politiet kvitterede derfor med at inddrage hans kørekort og give ham et kørselsforbud.

Kontrollerne blev lavet på Fabrikvej, Løvskal Landevej og Randersvej.