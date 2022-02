Der er gode nyheder på vej til byens cyklister, som benytter sig af offentlig transport fra Viborg Banegård og rutebilstation.

Viborg Kommune har fået støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at forbedre forholdene for parkering af cykler ved banegården og rutebilstation. Fremover bliver det blandt andet muligt at få cyklen under et nyt halvtag eller ligefrem