Retspræsident råbte op i JP Viborg. Nu undersøger justitsministeren, hvordan han kan hjælpe med at forkorte sagsbehandlingstiden

For nylig fortalte retspræsident ved Retten i Viborg, Laila Nitschke, i JP Viborg, at hun er frustreret. Sagsbehandlingstiderne bliver ved med at stige i byretten, lige så vel som de gør i resten af landet.

Det fik Venstres medlem af retsudvalget i Folketinget Kristian Pihl Lorentzen til at spørge justitsminister Nick Hækkerup (S), hvad han vil gøre ved situationen.