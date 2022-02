Legepladsen skal også være et samlingssted for børn, forældre og bedsteforældre. Derfor er de hos borgerforeningen glade for, at den nedslidte legeplads nu kan udskiftes med en ny legeplads, som ligger ved den gamle skole i Sdr. Rind.

»Vi har et fantastisk fællesskab herude. Når folk flytter hertil, er det både fordi, her er tæt på himmel og skov, men mest af alt fordi, at Sdr. Rind har et sammenhold udover det sædvanlige,« fortæller Pernille Rohde Thomassen fra Sdr. Rind og Rindholm Kultur- og Borgerforening i pressemeddelelsen.