De aflyste planer betyder også, at drømmen om eget bryggeri til en værdi af i nærheden af 4 mio. kr. ikke bliver til noget lige foreløbig. Bryggeriets planer om at producere op til 300.000 liter øl om året bliver samtidig heller ikke til noget lige nu.

Det er bl.a. gulvene, som ikke vil kunne leve op til den bæreevne, der er behov for, og som altså er skyld i, at planerne må droppes, lyder det i brevet.

»Efter en omhyggelig analyse og hjælp fra kompetente byggerådgivere, har det desværre vist sig, at Lundvej 60, selv efter en betragtelig udvidelse af investeringen, ikke er egnet eller vil blive egnet til placering af et større bryganlæg, som Viborg Bryghus har brug for, for at kunne følge med den store efterspørgsel efter vores gode øl,« skriver bestyrelsen anført af formand Mikael Møller i brevet.