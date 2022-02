Palads Hotel lukker de to største kontrakter nogensinde oven på hård krise: »Det trænger vi til, så vi kan komme af med gælden igen«

Han har indgået to kontrakter, som han kalder for de største »nogensinde« i hotellets historie, hvor udenlandske arbejdere skal overnatte det meste af 2022.

Det drejer sig om Hagebro Kro og et kursuscenter lidt syd for Stoholm.

Arbejderne skal arbejde på et større solcelleanlægs-projekt, og manglede derfor logi. De bliver dog ikke indlogeret på Palads Hotel, men i stedet på to af hotellets andre adresser.

Hårde år

Kontrakterne falder på et tørt sted. Under coronapandemien har hotellet været åbent, men det har ikke kunne betale sig at holde åbent, fortæller Gerner Bach Nielsen.

»Vi har i over to år kæmpet med udfordringerne omkring covid-19, og det har været noget op ad bakke. Alt har krævet en stringent økonomisk styring, hvor omkostninger og lønninger har været tilpasset situationens alvor. Men vi har valgt samtidigt at satse offensivt og har købt to nye ejendomme, der fremtidssikrer, at vi har kapacitet til at huse de største hotelopgaver i Viborg og hele regionen,« siger han.