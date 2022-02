Vidne kørte bag slingrende narkobilist: »Det var et mirakel, hun ikke fik lavet nogle sammenstød«

Midt- og Vestjyllands Politi blev mandag aften kaldt ud for at stoppe en bilist, der slingrede så meget, at det var til fare for andre trafikanter.

Politiet blev ringet op af et vidne, der kørte bag ved den slingrende bilist. Bilisten slingrede så meget, at den kørte på både cykelsti, nedlagde kantpæle og kørte i den modsatte vejbane, hvor modkørende bilister måtte undvige for at undgå ulykker.