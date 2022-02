Viborg FF henter midtstopper med international hæder

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.

Vinterferien har mandag formiddag fået en god start for fans af Viborg FF. Klubben har nemlig offentliggjort, at man har skrevet kontrakt med den 20-årige forsvarsspiller Lamin Jawara, som i sommers under prøvetræning spillede to kampe for Viborg FF. »Vi er rigtig glade for, at det endelig er lykkedes at få Lamin Jawara herop på en lang kontrakt. Allerede i sommer var vi enige om, at vi gerne ville se mere til hinanden, og det lykkedes glædeligt at få alt på plads inden transfervinduet lukkede, men det har været en lang proces, der har været forstyrret af corona og visum, og derfor tiltræder han først nu,« siger sportschef Jesper Fredberg.

Gambianeren var sidste år med i U20 Africa Cup of Nations, hvor Gambia vandt bronze. Og det var her, at Lamin Jawara blev valgt til turnerings hold. »Han er en ung forsvarsspiller, som vi ser et meget spændende potentiale i. Han er en venstrebenet midtstopper, der gerne vil spillet med fødderne, og han har god fart og et stort fysisk potentiale, og så så vi i sommer, at han faldt godt ind i miljøet her. Vi er også klar over, at det kræver noget tilvænning at komme direkte fra Gambia til Viborg, så vi har tålmodighed, men han er en spiller, vi forventer os meget af i fremtiden,« siger Jesper Fredberg.

Den 192 cm høje midtstopper har fået kontrakt i Viborg FF frem til sommeren 2026. Selv er han også glad for skiftet fra hjemlandets Banjul Hawks FC. »Jeg har ventet længe på denne dag, så jeg er meget glad for endelig at være her igen. Jeg ved, at Viborg er en rigtig god klub at være i, og her er dygtige mennesker, der giver mig gode forudsætninger for at udvikle mig som fodboldspiller. Det er en stærk trup med mange gode spillere, og jeg vil arbejde hårdt hver eneste dag og hjælpe holdet med alt, hvad jeg kan,« siger Lamin Jawara.

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.