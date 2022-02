Jacob Friis klar igen efter datters kræftsygdom: »Det har ændret mig«

For næsten halvandet år siden forlod fodboldtræneren sit job som Superliga-cheftræner i AaB, da hans datter Luna fik konstateret kræft.

Jacob Friis står i spidsen for Viborg FF, når de indleder jagten på endnu en sæson i Superligaen i forårspremieren mandag den 21. februar mod Randers FC.

En stor beslutning som Friis dog stadig tænker tilbage på med stor ro.

– Jeg kan mærke, at det har gjort en stor forskel for min familie. Der var ingen, der bad mig om det dengang, men det var den rigtige beslutning. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Jacob Friis til BT.

Den 45-årige cheftræner fortæller også til avisen, at hele forløbet omkring datterens sygdom har forandret hans tilværelse.

– Det har ændret mig. Det er helt sikkert. Jeg er mere klar i mine prioriteter, og så er jeg mere afklaret og robust. Lige nu står jeg egentlig bare tilbage med en følelse af taknemmelighed over, at min familie har det godt, siger han.