Debatten, som kameraerne har skabt, skyldes frygten for kinesisk overvågning af Trappetorvet i centrum af Viborg.

Siden efteråret har kinesiske kameraer overvåget Viborg centrum. Kameraerne, der har været genstand for en del debat, er nu blevet udskiftet til en tysk model.

I maj blev det afsløret af italienske Rai TV, at producenten Hikvision, som står bag de kinesiske kameraerne, har sendt data fra Italien til en kinesisk IP-adresse, skriver TV MIDTVEST.

Ifølge mediet har Rigspolitiet ikke selv bekræftet, at kameraerne er skiftet. I et Folketingssvar fastslår Rigspolitiet dog, at de skal undersøges og eventuelt udskiftes, som det er tilfældet i Viborg.

Rigspolitiet kan nemlig oplyse, at der blevet installeret lignende kinesiske kameraer 160 steder i landet, som skal undersøges, skriver mediet.