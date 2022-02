Hun understreger, at det er en frygtelig sag, og at hverken hun eller andre kender årsagen til, at den unge kvinde steg ind i bilen.

30-årige Debbie Riis, der arbejder som rengøringstekniker på et plejehjem, kan nemt forestille sig, at hun selv stod og ventede på at komme hjem efter en bytur.

Men hun kan sagtens sætte sig ind i tanken om, at det er rart, nogen vil køre en, hvis man er så beruset, at man har mistet sin dømmekraft, men stadig er bevidst nok til at ville hjem.

Hun er særligt bange for, at der sker andre noget, fordi hun oplever store problemer med at få en taxa i Viborg. Hun har selv oplevet at ringe forgæves og måtte gå tre kilometer hjem om natten.