Hospitalsdirektør: »I denne uge har vi haft det højeste antal indlagte med covid i hele pandemien«

En del af personalet på Regionshospitalet Viborg er også ramt af corona, så det er svært at få vagtplanerne til at hænge sammen, ligesom operationer og undersøgelser udskydes.

Smittetallene for corona brager fortsat derudaf, og dagligt kan Statens Serums Institut berette om omkring 50.000 smittede på landsplan. Heldigvis bliver de færreste så syge, at de må indlægges på sygehuset, men nogle bliver indlagt - også på Regionshospitalet Viborg, hvor personalet kæmper for at følge med i øjeblikket.

»I denne uge har vi haft det højeste antal indlagte med covid i hele pandemien,« fortæller Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen. Han oplyser, at det højeste tal i denne uge er 38 indlagte på en gang. De indlagte er dels mennesker, som er indlagt på grund af corona. Disse er ofte ældre mennesker, som i mange tilfælde har andre sygdomme også, og enkelte er ikke vaccinerede. Dels er det mennesker, som er indlagte af en helt anden årsag end coronavirus, men tilfældigvis også er smittede. Men alle patienter, der er testede positive for virussen, er indlagt i isolation, hvilket kræver en ekstra indsats i form af værnemidler og ekstra rengøring.

Personale er også ramt Samtidig er en del af personalet også ramt af coronavirus og isolation, ligesom resten af befolkningen, og det betyder et stort pres på at få enderne til at gå op på sygehuset. Det kan betyde, beredskabet må aktiveres. »Vi overvejer lige nu, om vi skal aktivere vores personale i beredskab fra andre afdelinger og flytte dem hen til covid-patienterne. Det kan blive aktuelt de kommende dage,« forklarer hospitalsdirektøren. Thomas Balle Kristensen pointerer dog, at alle akut syge borgere og borgere med livstruende sygdomme vil blive behandlet på bedste vis som sædvanlig. Men der er nogle patientgrupper i sundhedsvæsnet, som får udskudt deres behandling i øjeblikket.

»En del af de ting, der kan udsættes, bliver udsat. Det er til stor ulempe for patienterne. Det kan eksempelvis være ortopædkirurgiske operationer eller besøg på et ambulatorium,« forklarer han.

Forventer pandemien kulminerer snart Hvordan presset på Regionshospitalet udvikler sig den kommende tid, vil sygehusledelsen følge nøje med i. Der er flere sammenfald af begivenheder, som kan lægge yderligere pres på personalet. »Vi ser spændte frem mod den næste uge eller to i forhold til udviklingen i antallet af indlagte og antallet af syge medarbejdere, ligesom der også er personale, som skal afvikle vinterferie. Desuden er hospitalet i Holstebro ved at flytte til Gødstrup, og det hjælper vi med, så der er et sammenfald af omstændigheder,« forklarer Thomas Balle Kristensen og tilføjer: »Vi forventer, pandemien kulminerer i den kommende uge eller næste i vores område.«

