Hvis du har planer om at færdes i krydset mellem Indre Ringvej og Farvervej i Viborg i de kommende uger, skal du være yderst opmærksom.

På nogle tidspunkter vil det nemlig slet ikke være muligt at komme ind til Farvervej fra krydset på Indre Ringvej. Det skyldes, at Energi Viborg A/S skal lave kloakledningerne på Indre Ringvej ved hjørnet af Farvervej på den nordlige side.