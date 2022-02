Ældrechef Maila Tandrup: »Det har overrasket mig mest, at en del borgere føler, de er blevet overbehandlet og ikke respekteret«

Flere ældre ønsker en rolig død med tid til nærvær og samtale. Det er en af hovedkonklusionerne i et projekt, der bliver ledet af Viborg Kommune.

»Ja, der skal være bedre tid til den åndelige samtale i ældreplejen. Vi skal have frigjort ressourcer, så vi kan sætte os ned og lytte. Det er det, vi arbejder videre med i øjeblikket,« siger Maila Tandrup, der er omsorgschef i Viborg Kommune og en af de to formænd for udviklingsprojektet Livets Afslutning.