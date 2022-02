En ifølge Midt- og Vestjyllands Politi »gal mand« er onsdag blevet sigtet for vold mod en p-vagt.

Den 45-årige mand blev anholdt og sigtet, efter han kl. 14.21 blev så ophidset over at have fået en parkeringsbøde, mens han holdt parkeret på Vestervangsvej, at han skubbede p-vagten i brystet og skubbede til den 63-årige p-vagt.